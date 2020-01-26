В Воронежской области в аварии с грузовиком и легковушкой погибли четыре человека

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В Воронежской области в аварии погибли четыре человека, пишут
В субботу, 25 января, на 608-м километре трассы М6 «Каспий» столкнулись легковушка и грузовик. По предварительным данным, в легковой автомашине погибли четыре человека.
В грузовике пострадал один человек. Обстоятельства ДТП выясняются.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.