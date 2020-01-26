В Рязанской области зафиксировали температурный рекорд

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В городе Павелец Рязанской области зафиксировали температурный рекорд, который не повышался с 1971 года. Об этом пишут «
В субботу, 25 января, температура воздуха составила +3,7 градусов, что на 2,2 превысило показатели.
Синоптики
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