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11:57, 26 января 2020 132
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В Рязанской области открыли пункт проката средств реабилитации

В Рязанской области открыли пункт проката средств реабилитации

В Скопинском центре соцобслуживания открылась служба выдачи средств реабилитации и отделение дневного пребывания. Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.

Службу выдачи средств реабилитации организовали для оказания поддержки людям с ограниченными возможности здоровья и тем, кто за ними ухаживает. Нуждающимся начнут предоставлять кресла-коляски, функциональные кровати, специальные матрацы, ходунки и другое оборудование на срок до шести месяцев с возможностью его продления.

В отделении дневного пребывания будут проводиться мероприятия для маломобильных граждан и людей с ментальными и когнитивными нарушениями.

Отмечается, что в целом в регионе работает семь служб выдачи средств реабилитации и шесть отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.


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