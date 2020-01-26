В Рязанской области открыли пункт проката средств реабилитации

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В Скопинском центре соцобслуживания открылась служба выдачи средств реабилитации и отделение дневного пребывания. Об этом сообщил
Службу выдачи средств реабилитации организовали для оказания поддержки людям с ограниченными возможности здоровья и тем, кто за ними ухаживает. Нуждающимся начнут предоставлять кресла-коляски, функциональные кровати, специальные матрацы, ходунки и другое оборудование на срок до шести месяцев с возможностью его продления.
В отделении дневного пребывания будут проводиться мероприятия для маломобильных граждан и людей с ментальными и когнитивными нарушениями.
Отмечается, что в целом в регионе работает семь служб выдачи средств реабилитации и шесть отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.
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