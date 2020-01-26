В Рязани управляющая компания подделала подписи собственников жилья

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Прокуратура проверила факт подделки протокола общего собрания собственников жилья дома на улице Татарской и возбудила уголовное дело. Об этом сообщил
Согласно протоколу, собственники помещений расторгли договор с одной управляющей компанией и выбрали новую. Документ якобы был подписан председателем общего собрания и секретарем.
При проверке председатель пояснил, что никакой протокол он не подписывал, на собрании не присутствовал, в документе стоит не его подпись. Председатель совета дома и собственник также рассказали, что собрания не было.
Прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ — подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования.
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