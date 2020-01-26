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10:09, 26 января 2020 67
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В Москве из отеля госпитализировали восемь граждан Китая

В Москве из отеля госпитализировали восемь граждан Китая

В Москве восемь граждан Китая госпитализировали из-за подозрения на коронавирус из отеля «Арт Москва Войковская». Об этом передает ТАСС со ссылкой на директора отеля Михаила Волкова.

«Предварительный диагноз у семерых ОРВИ, еще у одного — ангина», — сказал Волков.

По словам Волкова, сейчас врачи продолжают обследовать других участников туристической группы, которая прибыла 25 января.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что туристы находятся в удовлетворительном состоянии, признаков осложненного течения ОРВИ и тем более пневмонии у них не наблюдается.

По последним данным, число официально подтвержденных в Китае случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, который является причиной развития тяжелой пневмонии, достигло 2002 человек. При этом число погибших от вируса составляет 56.

Ранее сообщалось, что в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая ввели наивысший уровень ЧС из-за вспышки коронавируса. Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в Китай. Симптомы нового коронавируса можно прочитать здесь.


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