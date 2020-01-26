В Москве из отеля госпитализировали восемь граждан Китая

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Москве восемь граждан Китая госпитализировали из-за подозрения на коронавирус из отеля «Арт Москва Войковская». Об этом передает
«Предварительный диагноз у семерых ОРВИ, еще у одного — ангина», — сказал Волков.
По словам Волкова, сейчас врачи продолжают обследовать других участников туристической группы, которая прибыла 25 января.
В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что туристы находятся в удовлетворительном состоянии, признаков осложненного течения ОРВИ и тем более пневмонии у них не наблюдается.
По последним данным, число официально подтвержденных в Китае случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, который является причиной развития тяжелой пневмонии, достигло 2002 человек. При этом число погибших от вируса составляет 56.
Ранее сообщалось, что в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая ввели наивысший уровень ЧС из-за вспышки коронавируса. Россиянам
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Плюсовая температура и осадки. Прогноз погоды в Рязани на последнюю неделю января
Подробности о коммерческой недвижимости «Мармакс» можно узнать по телефону 500-005.