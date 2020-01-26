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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 26 января, в Курске двое детей провалились под лед и утонули. Об этом
Спасатели подняли из воды тела детей 2009 и 2010 года рождения.
По данным Telegram-канала «Город Курск», две девочки погибли в реке Сейм в микрорайоне Волокно.
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