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22:00, 26 января 2020 104
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В Краснодар из Китая прилетел больной с похожими на коронавирус симптомами

В Краснодар из Китая прилетел больной с похожими на коронавирус симптомами

В Краснодар из Китая прилетел больной с симптомами, похожими проявления коронавируса. Позже выяснилось, что у него ОРВИ, передает РИА Новости.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора уточнили, что больного отправили в инфекционную больницу. Это гражданин России.

Ранее инфекционист сообщал, что симптомы коронавируса схожи с внебольничной пневмонией. Отличить 2019-nCoV от других вирусов можно во время лабораторного исследования.

Напомним, в Китае коронавирусом заразились более двух тысяч человек. Известно о 56 смертельных случаях. Заболевания зафиксировали и в другие странах.

Специалисты установили вероятный источник нового коронавируса. Провинция Хубэй, где впервые появился вирус, закрыта.


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