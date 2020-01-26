В Краснодар из Китая прилетел больной с похожими на коронавирус симптомами

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В Краснодар из Китая прилетел больной с симптомами, похожими проявления коронавируса. Позже выяснилось, что у него ОРВИ, передает
В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора уточнили, что больного отправили в инфекционную больницу. Это гражданин России.
Ранее инфекционист сообщал, что
Напомним, в Китае коронавирусом заразились более двух тысяч человек. Известно о 56 смертельных случаях. Заболевания зафиксировали и в другие странах.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.