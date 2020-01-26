В Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению

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Способность нового коронавируса к распространению усиливается. Об этом на пресс-конференции заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй, пишут
Специалисты считают, что вспышка заболевания вступила в «сравнительно серьезную и сложную стадию».
По последним данным, число официально подтвержденных в Китае случаев заражения
Ранее сообщалось, что в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая ввели наивысший уровень ЧС из-за вспышки коронавируса. Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в Китай.
Симптомы нового коронавируса можно прочитать
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