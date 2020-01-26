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11:19, 26 января 2020 146
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В аварии с врезавшейся в здание рязанской типографии легковушкой пострадал человек

В аварии с врезавшейся в здание рязанской типографии легковушкой пострадал человек

В пресс-службе регионального УМВД рассказали об аварии, после которой ВАЗ-2114 врезалась в здание рязанской типографии.

ДТП произошло в субботу, 25 января, на улице Горького напротив дома №12. Водитель 1970 года рождения за рулем Kia Rio на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и cтолкнулся с ВАЗ, которым управлял мужчина 1999 года рождения.

В результате ДТП водитель «четырнадцатой». Его доставили в больницу.


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