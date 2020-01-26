В аварии с врезавшейся в здание рязанской типографии легковушкой пострадал человек

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В пресс-службе регионального УМВД рассказали об аварии, после которой ВАЗ-2114
ДТП произошло в субботу, 25 января, на улице Горького напротив дома №12. Водитель 1970 года рождения за рулем Kia Rio на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и cтолкнулся с ВАЗ, которым управлял мужчина 1999 года рождения.
В результате ДТП водитель «четырнадцатой». Его доставили в больницу.
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