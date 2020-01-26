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14:39, 26 января 2020 122
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Шацких подростков, сломавших коляску многодетной матери, оштрафовали

Шацких подростков, сломавших коляску многодетной матери, оштрафовали

Фото: Издательство «Пресса»

Шацких подростков, сломавших коляску многодетной матери, оштрафовали. Об этом пишет ИД «Пресса».

По решению комиссии, двух подростков, достигших 16-летнего возраста, оштрафовали на 500 рублей с каждого.

Другого 15-летнего нарушителя поставили на профилактический учет.

«Я увидела, что у ребят есть положительный потенциалВсе трое активные, увлекаются спортом. Надеюсь, что такого больше не повторится. В противном случае в следующий раз они будут поставлены на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних», — рассказала многодетная мать Людмила Петрушкина.

Ранее сообщалось, что молодые люди сломали коляску в подъезде и сняли это на видео. После этого они извинились.


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