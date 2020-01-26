Рязанские заключенные сыграли в шахматы с международным гроссмейстером Карповым

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В пятницу, 24 января, в исправительной колонии № 3 в Рязанской области заключенные сыграли в шахматы с заслуженным мастером спорта СССР, депутатом Госумы Федерального собрания Анатолием Карповым. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.
В клубе международный гроссмейстер встретился за шахматной доской с осужденными, а также членами скопинской школы шахмат. Все партии чемпион мира играл белыми фигурами. В конце первого часа зафиксировали первую победу Карпова.
В результате он выиграл 15 партий. Один участник добился ничьи.
Собравшиеся смогли пообщаться с шахматистом и получить его автограф.
Фото пресс-службы УФСИН
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