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Причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина назовут в понедельник, 27 января, передает «
Известный московский священник, настоятель храма Феодора Студита
Сейчас тело находится в церковной больнице святителя Алексея. Вскрытие проведут там.
Фото со
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