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20:29, 26 января 2020 124
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Новый коронавирус оказался заразным во время инкубационного периода

Новый коронавирус оказался заразным во время инкубационного периода

Фото: Pixabay.com

Новый коронавирус (2019-nCoV) оказался заразным во время инкубационного периода. Он составлят от одного дня до вух недель. Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает «Интерфакс».

Глава Государственного управления здравоохранения Китая Ма Сяовэя уточнил, что информация о характеристиках коронавируса ограничена, поэтому неясно, какие риски могут представлять его мутации.

Напомним, в Китае коронавирусом заразились более двух тысяч человек. Известно о 56 смертельных случаях. Заболевания зафиксировали и в другие странах.

Специалисты установили вероятный источник нового коронавируса. Провинция Хубэй, где впервые появился вирус, закрыта.

Симптомы 2019-nCoV можно прочитать здесь.


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