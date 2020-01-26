Новый коронавирус оказался заразным во время инкубационного периода

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Фото: Pixabay.com
Новый коронавирус (2019-nCoV) оказался заразным во время инкубационного периода. Он составлят от одного дня до вух недель. Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает «
Глава Государственного управления здравоохранения Китая Ма Сяовэя уточнил, что информация о характеристиках коронавируса ограничена, поэтому неясно, какие риски могут представлять его мутации.
Напомним, в Китае коронавирусом заразились более двух тысяч человек. Известно о 56 смертельных случаях. Заболевания зафиксировали и в другие странах.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.