Мужчина бросил сыновей в аэропорту «Шереметьево»

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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 26 января, мужчина бросил двоих детей в аэропорту «Шереметьево». Его ищет полиция, передает
Мужчина прилетел из Хабаровска вместе с двумя сыновьями 2011 и 2014 года рождения. В Москву они прибыли в рейсом авиакомпании «Россия» в 12:56.
В одном из рюкзаков детей нашли свидетельства о рождении мальчиков и записку, которую оставил отец.
Детей накормили в аэропорту, после их доставили в полицию.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.