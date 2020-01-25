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9:39, 25 января 2020 88
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Владислав Сурков ушел с госслужбы

Владислав Сурков ушел с госслужбы

Фото: Ru.wikipedia.org

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы. Об этом в Telegram-канале написал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он подтвердил эту информацию «Интерфаксу».

По словам Чеснакова, Сурков расскажет о своих планах через месяц. Пока же он «будет заниматься медитацией».

Как утверждает директор Центра политической конъюнктуры, Сурков решил оставить госслужбу из-за «смены курса на украинском направлении».

По данным главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, место Владислава Суркова займет бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

Справка:

В администрации президента Владислав Сурков работает с 1999 года.

В 2011—2013 годах был заместителем премьер-министра.

С 2013 года Сурков курирует сотрудничество с СНГ, Абхазией и Южной Осетией в администрации президента.


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