В воскресенье в Рязанской области похолодает до -4 градусов

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В воскресенье, 26 января, в Рязанской области похолодает до -4 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Ночью и днем ожидаются небольшие осадки. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега.
Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, ночью местами порывы до 12-17.
Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов, днем -4, +1.
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