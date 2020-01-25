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15:12, 25 января 2020 227
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В воскресенье в Рязанской области похолодает до -4 градусов

В воскресенье в Рязанской области похолодает до -4 градусов

В воскресенье, 26 января, в Рязанской области похолодает до -4 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночью и днем ожидаются небольшие осадки. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега.

Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, ночью местами порывы до 12-17.

Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов, днем -4, +1.


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Прятки в семинарии и яма на нефтезаводе. Рязанцы вспомнили истории из студенческой жизни

Прятки в семинарии и яма на нефтезаводе. Рязанцы вспомнили истории из студенческой жизни

Представляем вам подборку историй от первого лица, среди которых есть смешные, а есть судьбоносные, но все их объединяет одно — безмятежный дух студенчества.

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