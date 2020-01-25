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Фото: Pixabay.com
В субботу, 25 января, в Рязанской области закрыли движение по мосту через Оку. Об этои
С 8:30 временно закрыли наплавной мост у села Фатьяновка Спасского района. На месте установили предупреждающие знаки.
Для машин есть объездная дорога. Отмечается, что жизнеобеспечение населения не нарушено.
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