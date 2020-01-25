В Рязани «семерка» сбила пешехода и врезалась в припаркованную машину

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани «ВАЗ-2107» сбил пешехода и врезался в припаркованную машину. Об этом утром в субботу, 25 января, сообщили подписчики группы «
По слова очевидца, авария произошла на у дома №56 на улице Кудрявцева. Как уточнил автор фото, «семерка» ехала без включенных фар и с неработающими дворниками.
Подробности ДТП уточняются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Владислав Сурков ушел с госслужбы
Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.