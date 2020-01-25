Управляющий рязанским отделения «Сбербанка» поздравил студентов с Татьяниным днем

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Фото: Pixabay.com
В субботу, 25 января, управляющий рязанским отделением «Сбербанка» Иван Семенов поздравил студентов с Татьяниным днем. Он пожелал им «смелых идей и интересных открытий, развития незаурядных способностей, трудолюбия и яркой жизни».
«Студенческая жизнь — лучшее время, наполненное множеством событий, судьбоносных встреч, обретением верных друзей, стремлениями и мечтами. Главное знать, что большее в жизни все-таки зависит от вас самих, — отметил Семенов. — От вашей воли, настойчивости, умения достигать поставленных целей. Дружба, знания и опыт, приобретенные в студенческие годы, навсегда останутся самым ценным капиталом и вкладом в будущее».
Накануне праздника «Сбербанк» провел
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