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Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале. Об этом сообщается на
По прогнозу метеорологов, в феврале холодная аномалия ожидается только на северо-востоке страны — здесь может оказаться на 2 градуса холоднее, чем обычно. На остальной территории России жителей опять ждет не по сезону теплая погода, в среднем, на 2-4 градуса выше нормы.Однако в Сибири и на европейской территории России синоптики прогнозируют более сильные отклонения от нормы. «В столице месяц стартует небольшим похолоданием, но затем опять вернутся оттепели, и температурный режим войдет в климатические рамки конца марта», — обещают метеорологи. Только в середине месяца погода приблизится к климатической норме, но все равно окажется теплее. Специалисты отметили, что зима завершится очередным «мощным» потеплением.
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