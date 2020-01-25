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19:17, 25 января 2020 386
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Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале

Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале

Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале. Об этом сообщается на сайте центра «Фобос».

По прогнозу метеорологов, в феврале холодная аномалия ожидается только на северо-востоке страны — здесь может оказаться на 2 градуса холоднее, чем обычно. На остальной территории России жителей опять ждет не по сезону теплая погода, в среднем, на 2-4 градуса выше нормы.

Однако в Сибири и на европейской территории России синоптики прогнозируют более сильные отклонения от нормы. «В столице месяц стартует небольшим похолоданием, но затем опять вернутся оттепели, и температурный режим войдет в климатические рамки конца марта», — обещают метеорологи. Только в середине месяца погода приблизится к климатической норме, но все равно окажется теплее. Специалисты отметили, что зима завершится очередным «мощным» потеплением.

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