Рязанец украл в подмосковном магазине набор косметики за 50 тысяч рублей

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязанец обокрал магазин в Подольске. Об этом
38-летний житель Рязанской области украл набор косметики из ячейки хранения в магазине на улице Заводской. Ущерб превысил 50 тысяч рублей.
Полицейские нашли подозреваемого.
На мужчину завели дело по части 158 УК («Кража»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
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