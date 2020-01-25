Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Президент Владимир Путин поручил правительству России внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала. Соответствующее
В документе говорится, что сроки должны сократить за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и банками, выдающими ипотеку семьям с детьми.
Поручение должны выполнить к 31 июля.
Напомним, президент в послании Федеральному собранию
При этом программу маткапитала Путин считает нужным продлить до конца 2026 года.
Позже в Госдуме
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПротив строительства высоток на месте артезианских скважин высказались 565 рязанцев
|
cледующая новость →В Канищеве столкнулись две легковушки
Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.