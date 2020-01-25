На рязанской трассе лоб в лоб столкнулись два автомобиля, одного из водителей из машины достали спасатели

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Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу, 24 января, на 70-м километре трассы Рязань-Скопин около поворота на Новомичуринск столкнулись Lada Kalina и Volkswagen Golf. Об этом пишет ИД «
Водителя Lada из машины извлекали сотрудники МЧС. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться. Его достали с помощью гидравлического ножа и разжима.
Все участники ДТП остались живы.
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