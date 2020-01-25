Подросток обманом снял деньги с карт рязанок, продававших картофель и памперсы

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Фото: Pixabay.com
Подросток обманом снял деньги с карт рязанок. Одна из женщин пыталась продать в интернете картофель, другая — детские памперсы,
Молодой человек звонил по номерам, указанным в объявлениях и представлялся покупателем. Он предлагал вначале перенести деньги за товар, а затем забрать его. Женщины продиктовали ему номера своих банковских карт и коды, которые приходили им в СМС-сообщениях.
В результате у пострадавших со счета пропали все сбережения — 10 и 13 тысяч рублей.
Полицейские нашли подозреваемого. На 17-летнего юношу завели уголовные дела по части 2 и 3 статьи 158 УК. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
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