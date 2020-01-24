За неделю в Рязанской области подорожали картофель и морковь

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За неделю, с 14 по 20 января, в Рязанской области значительнее всего подорожал картофель — на 3,3%. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены повысились также на:
Подешевели за это время:
Цены на масло сливочное, говядину, баранину, рыбу мороженую, чай, муку пшеничную не изменились.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЦБ лишил лицензии банк, входящий в топ-200
|
cледующая новость →Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.