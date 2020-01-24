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11:33, 24 января 2020 121
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За неделю в Рязанской области подорожали картофель и морковь

За неделю в Рязанской области подорожали картофель и морковь

За неделю, с 14 по 20 января, в Рязанской области значительнее всего подорожал картофель — на 3,3%. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цены повысились также на:

  • морковь — на 2,5%;
  • капусту белокочанную — на 2,0%;
  • лук репчатый — на 1,4%;
  • яблоки — на 1,3%;
  • соль — на 0,6%;
  • молоко — на 0,3%.

Подешевели за это время:

  • яйца куриные — на 2,0%;
  • пшено — на 1,7%;
  • вермишель — на 1,6%;
  • сахар-песок — на 1,1%;
  • крупа гречневая-ядрица — на 1,0%;
  • мясо кур — на 0,9%;
  • хлеб ржаной, ржано-пшеничный — на 0,6%;
  • свинина — на 0,4%;
  • масло подсолнечное — на 0,3%;
  • рис — на 0,3%.

Цены на масло сливочное, говядину, баранину, рыбу мороженую, чай, муку пшеничную не изменились.


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