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На улице Тимуровцев насмерть сбили человека, видео с места ДТП появилось в Instagram
Как утверждает автор поста, авария произошла вечером в четверг, 23 января.
Очевидцы утверждают, что пешеход погиб. Официального комментария пока нет.
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Сбили парня на ул.Тимуровцев. По неподтвержденной информации человек погиб. @borchik_serega #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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