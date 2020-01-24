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13:01, 24 января 2020 204
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В выходные рязанская полиция будет массово останавливать водителей

В выходные рязанская полиция будет массово останавливать водителей

В пятницу и предстоящие выходные в Рязанской области будут массово останавливать водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Если водитель окажется в нетрезвом состоянии, его отстраняют от управления автомобилем, проведут медосвидетельствование, а также при необходимости отправят на медосвидетельствование.

Рязанцам напомнили, что штраф за «пьяное» вождение составляет 30 тысяч рублей, также водителя лишат «прав» на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в нетрезвом виде или повторный отказ от освидетельствования грозит уголовное наказание и штраф 200-300 тысяч рублей, а также обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Пьяному водителю грозит лишение свободы до двух лет с лишением «прав» до 3 лет.

Рязанцев попросили сообщать о «пьяном» вождении по номерам (4912) 29-74-54 или 02 (102/112) или на официальном сайте Госавтоинспекции (раздел «Прием обращений»).


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