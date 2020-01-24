В выходные рязанская полиция будет массово останавливать водителей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу и предстоящие выходные в Рязанской области будут массово останавливать водителей. Об этом сообщила
Если водитель окажется в нетрезвом состоянии, его отстраняют от управления автомобилем, проведут медосвидетельствование, а также при необходимости отправят на медосвидетельствование.
Рязанцам напомнили, что штраф за «пьяное» вождение составляет 30 тысяч рублей, также водителя лишат «прав» на срок от полутора до двух лет.
За повторное управление в нетрезвом виде или повторный отказ от освидетельствования грозит уголовное наказание и штраф 200-300 тысяч рублей, а также обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Пьяному водителю грозит лишение свободы до двух лет с лишением «прав» до 3 лет.
Рязанцев попросили сообщать о «пьяном» вождении по номерам (4912) 29-74-54 или 02 (102/112) или на официальном
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ минздраве рассказали о состоянии младенца, попавшего под машину в Пронске
|
cледующая новость →Дело рязанки, убившей отца, передали в суд
Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.