В Воронежской области усилили контроль из-за распространения коронавируса

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После распространения коронавируса в Китае в Воронежской области приняли меры по усилению санитарно-карантинного контроля в трех пунктах: аэропорту Воронеж (Чертовицкое), таможенном посту МАПП Бугаевка, воздушном пункте пропуска ДАПП Новобелая. Об этом сообщил
В пунктах отработали «алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечили контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий, проработали вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами, определили предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию».
Россиянам, выезжающим из страны, посоветовали не помещать рынки, где продаются животные, морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, не посещать зоопарки, использовать маски, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.
По последним данным, число зараженных в Китае превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое — за ее пределами, передает
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