В «Точке кипения» прокомментировали информацию об обысках силовиков

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В «Точке кипения» отреагировали информацию о выемке документов, появившуюся на
«В зданиии располагаются офисные помещения — коворкинги, в которых располагаются резиденты. Возможно, к кому-то и приезжали с обыском, но не к нам, а другим организациям, к которым мы не имеем отношения. Им помещения сдаются в аренды», — сказал он.
Он добавил, что возможные обыски не были связаны с РГУ имени С.А. Есенина.
«РГУ у нас проводили мероприятия, но никаким образом с нами не связаны финансово и юридически», — отметил Кутузов.
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