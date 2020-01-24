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17:24, 24 января 2020 58
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В Рязани закроется один из пунктов продаж проездных

В Рязани закроется один из пунктов продаж проездных

Фото: Администрация Рязани

В Рязани закроется один из пунктов продаж проездных. Об этом сообщил сайт мэрии.

В понедельник, 27 января, закроется пункт приема платежей на улице Электрозаводской, дом №63, офис 305а. Одновременно с этим откроется новый пункт по пополнению и приобретению транспортных носителей УмКА на улице Циолковского, дом №11 (ТЦ «Ямской пассаж», остановка «Музыкальный театр»).

Здесь можно будет купить карту, брелок или браслет УмКА «Городская» с тарифным планом «Проездной билет» или «Электронный кошелек», а также пополнить транспортный ресурс-носитель и сразу же им воспользоваться.


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