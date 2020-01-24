RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В Рязани закроется один из пунктов продаж проездных. Об этом сообщил сайт мэрии.
В понедельник, 27 января, закроется пункт приема платежей на улице Электрозаводской, дом №63, офис 305а. Одновременно с этим откроется новый пункт по пополнению и приобретению транспортных носителей УмКА на улице Циолковского, дом №11 (ТЦ «Ямской пассаж», остановка «Музыкальный театр»).
Здесь можно будет купить карту, брелок или браслет УмКА «Городская» с тарифным планом «Проездной билет» или «Электронный кошелек», а также пополнить транспортный ресурс-носитель и сразу же им воспользоваться.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В декабре ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» признали лучшими среди рязанских новостроек
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.