В Рязани пропал 81-летний пенсионер

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В Рязани пропал 81-летний Эдуард Шардаков. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Мужчина ушел из дома в четверг, 23 января. С тех пор о нем ничего неизвестно.
Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, глаза серо-голубые, лысый. Одежда: черная шапка, камуфлированный бушлат, темные брюки, темные сапоги, при себе была черная сумка с длинной ручкой.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам
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