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8:43, 24 января 2020 200
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В Рязани пропал 81-летний пенсионер

В Рязани пропал 81-летний пенсионер

В Рязани пропал 81-летний Эдуард Шардаков. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

Мужчина ушел из дома в четверг, 23 января. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, глаза серо-голубые, лысый. Одежда: черная шапка, камуфлированный бушлат, темные брюки, темные сапоги, при себе была черная сумка с длинной ручкой.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам +7 (906) 545-41-41 или 112.


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