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В Рязани инженер-сметчик в среднем зарабатывает 61 тысячу рублей в месяц. Об этом сообщается в исследовании сервиса Superjob. Специалисты проанализировали зарплаты сметчиков в крупных городах.
Так, в Москве сметчик зарабатывает 90 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — 83 тысячи. Во Владимире зарплата представителей этой профессии достигает 59 тысяч рублей в месяц, в Туле — 62 тысячи, в Липецке и Тамбове — по 54 тысячи рублей в месяц.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.