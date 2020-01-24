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13:28, 24 января 2020 137
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В России появится новый вид супермаркетов

В России появится новый вид супермаркетов

В России появится новый вид супермаркетов, об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Известно, что концепцию уже начал разрабатывать немецкий ретейлер Globus. Сейчас компания специализируется на гипермаркетах, средняя площадь которых составляет 10-12 тысяч квадратных метров.

В скором времени Globus откроет в Москве небольшие торговые точки. Пока в планах запустить три супермаркета такого формата.

В случае успеха проекта их количество может возрасти.


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