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В России появится новый вид супермаркетов, об этом пишет
Известно, что концепцию уже начал разрабатывать немецкий ретейлер Globus. Сейчас компания специализируется на гипермаркетах, средняя площадь которых составляет 10-12 тысяч квадратных метров.
В скором времени Globus откроет в Москве небольшие торговые точки. Пока в планах запустить три супермаркета такого формата.
В случае успеха проекта их количество может возрасти.
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