В прошлом году за газ задолжали почти 20 тысяч жителей Рязанской области

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В 2019 году 19 тысяч 974 жителя Рязанской области оплатили долги за газ после того, как получили уведомления от регионального отделения «Газпрома». Об этом сообщили в организации.
Сумма долгов составила 91,4 миллиона рублей.
По состоянию на пятницу, 24 января, дебиторская задолженность потребителей в Рязанской области составляет 82,2 миллиона рублей.
Рязанцам напомнили, что для оплаты долга абоненту отводится 20 дней. После этого поставщик может прекратить подачу газа.
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