В Пронске ВАЗ сбил мать с младенцем

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В Пронске ВАЗ-21099 наехал на женщину, которая шла по обочине с коляской. ДТП произошло около 18:00 среды, 22 января, на улице Первомайской, пишет издательство «
В коляске находился младенец 2019 года рождения.
По словам водителя, его ослепил свет фар проезжающего мимо автомобиля, поэтому он не заметил женщину. В результате мать получила ушиб правой стопы, коляска перевернулась.
Пострадавших доставили в приемный покой Новомичуринской межрайонной больницы. В настоящее время они находятся в детском отделении.
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