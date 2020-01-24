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12:26, 24 января 2020 216
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В Пронске ВАЗ сбил мать с младенцем

В Пронске ВАЗ сбил мать с младенцем

В Пронске ВАЗ-21099 наехал на женщину, которая шла по обочине с коляской. ДТП произошло около 18:00 среды, 22 января, на улице Первомайской, пишет издательство «Пресса».

В коляске находился младенец 2019 года рождения.

По словам водителя, его ослепил свет фар проезжающего мимо автомобиля, поэтому он не заметил женщину. В результате мать получила ушиб правой стопы, коляска перевернулась.

Пострадавших доставили в приемный покой Новомичуринской межрайонной больницы. В настоящее время они находятся в детском отделении.


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