В минздраве рассказали о состоянии младенца, попавшего под машину в Пронске

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В региональном минздраве рассказали о состоянии 11-месячного младенца, которого вместе с матерью сбила машина в Пронске. ДТП произошло в среду, 22 января.
Известно, что женщина шла с коляской по проезжей части. Водитель ВАЗ-21099 рассказал, что не заметил ее из-за того, что его ослепили фары встречного автомобиля.
В результате мать получила ушиб правой стопы, коляска
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