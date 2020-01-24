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13:03, 24 января 2020 227
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В минздраве рассказали о состоянии младенца, попавшего под машину в Пронске

В минздраве рассказали о состоянии младенца, попавшего под машину в Пронске

В региональном минздраве рассказали о состоянии 11-месячного младенца, которого вместе с матерью сбила машина в Пронске. ДТП произошло в среду, 22 января.

Известно, что женщина шла с коляской по проезжей части. Водитель ВАЗ-21099 рассказал, что не заметил ее из-за того, что его ослепили фары встречного автомобиля.

В результате мать получила ушиб правой стопы, коляска перевернулась. В настоящее время они в больнице, состояние ребенка удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Младенца планируют выписывать.


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