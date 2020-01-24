В Кремле рассказали о голосовании по поправкам к Конституции

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Голосование граждан по поправкам к Конституции будет не простой формальностью, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает
По его словам, порядок и сроки его проведения разрабатываются. Как подчеркнул представитель Кремля, «это именно решение президента — устроить это голосование
Если россияне посчитают нецелесообразным внесение изменений, то «так и произойдет», отметил Песков.
Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию. Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о
В понедельник, 20 января, президент
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