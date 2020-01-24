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13:49, 24 января 2020 187
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В Кремле рассказали о голосовании по поправкам к Конституции

В Кремле рассказали о голосовании по поправкам к Конституции

Голосование граждан по поправкам к Конституции будет не простой формальностью, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, порядок и сроки его проведения разрабатываются. Как подчеркнул представитель Кремля, «это именно решение президента — устроить это голосование

Если россияне посчитают нецелесообразным внесение изменений, то «так и произойдет», отметил Песков.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию. Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию поправки. Так, по его словам, она должна иметь приоритет над международным законодательством. В Основном законе нужно закрепить статус и роль Госсовета и принципы единой системы публичной власти.

В понедельник, 20 января, президент внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции.


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