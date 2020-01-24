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В Горроще маршрутка попала в ДТП, соответствующие фото появились в группе «
Авария произошла в пятницу, 24 января, на пересечении улиц Полетаева и Гоголя.
На кадрах видно, что машина получила серьезные механические повреждения.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Фото
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