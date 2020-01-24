В четверг с рязанских улиц вывезли более 120 кубометров снега

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Фото: Администрация Рязани
В четверг, 23 января, а также в ночь на 24 января с рязанских улиц вывезли более 120 кубометров снега. Об этом сообщила
Дороги, тротуары и остановки посыпали пескосоляной смесью, для противогололедной обработки использовали реагент.
В работах задействовали 228 человек и 150 единиц техники. 24 января к уборке тротуаров, остановок, парков и скверов привлекут около 100 единиц техники.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.