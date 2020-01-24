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11:16, 24 января 2020 60
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В четверг с рязанских улиц вывезли более 120 кубометров снега

В четверг с рязанских улиц вывезли более 120 кубометров снега

Фото: Администрация Рязани

В четверг, 23 января, а также в ночь на 24 января с рязанских улиц вывезли более 120 кубометров снега. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Дороги, тротуары и остановки посыпали пескосоляной смесью, для противогололедной обработки использовали реагент.

В работах задействовали 228 человек и 150 единиц техники. 24 января к уборке тротуаров, остановок, парков и скверов привлекут около 100 единиц техники.


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