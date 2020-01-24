Сбитая насмерть на улице Тимуровцев женщина переходила дорогу не по «зебре»

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Сбитая на улице Тимуровцев женщина переходила дорогу не по «зебре». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в четверг, 23 января, в 21:50. 22-летний молодой человек на «Субару Форестер» сбил 45-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП она погибла.
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