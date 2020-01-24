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10:41, 24 января 2020 82
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Сбитая насмерть на улице Тимуровцев женщина переходила дорогу не по «зебре»

Сбитая насмерть на улице Тимуровцев женщина переходила дорогу не по «зебре»

Сбитая на улице Тимуровцев женщина переходила дорогу не по «зебре». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в четверг, 23 января, в 21:50. 22-летний молодой человек на «Субару Форестер» сбил 45-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП она погибла.

Напомним, ранее в соцсети появилась информация, что на улице Тимуровцев насмерть сбили человека.


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