Сбербанк провел лекцию по актуальным финансовым инструментам для рязанских студентов

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В пятницу, 24 января, Сбербанк провел для студентов Академии ФСИН лекцию «Как стать финансово грамотным человеком». Акцию приурочили ко Дню студента, который отмечается 25 января.
Управляющий рязанским отделением Среднерусского банка рассказал студентам об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, но и формировании капитала для будущей пенсии. Студенты узнали, какие финансовые риски существуют, как ими можно управлять.
«Сбербанк уделяет много внимания вопросу формирования финансовой грамотности у своих клиентов. Это одна из приоритетных задач для нашего банка, как для участника финансового рынка. По статистике сегодня каждый второй новый клиент Сбербанка моложе 25 лет. Поэтому особенно важно уделять большое внимание образованию молодежи в области финансов. Молодые люди должны как можно раньше научиться грамотно управлять своими деньгами. Думаю, что полученные знания помогут им в этом», — сказал Иван Семенов, управляющий рязанским отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк.
Отмечается, что аналогичные мероприятия пройдут в более 100 вузах страны.
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