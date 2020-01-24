Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:52, 24 января 2020 212
 0    0

Рязанская семья стала героями подкаста «Перемотка»

Рязанская семья стала героями подкаста «Перемотка»

Семья Денискиных из Рязани стала героями нового сезона подкаста «Перемотка» — совместного проекта «Арзамаса» и «Медузы». Он содержит пять эпизодов, которые основаны на пленках из семейных архивов.

Каждая «Перемотка» — это человеческая история, их временной диапазон охватывает весь двадцатый век. В первом эпизоде использована запись 1974 года, на ней дедушка рязанца Дмитрия Денискина Петр Иванович произносит тост на своем 50-летнем юбилее.

Он рассказывает о своей жизни и отце, который «рано выбыл из семьи». Оказалось, что отца Петра репрессировали, а позже он погиб во время создания колхоза, который 20 лет спустя возглавил его сын. Также «Перемотка» повествует о том, как Дмитрий Денискин пытался добыть уголовное дело своего прадеда из архива ФСБ.

Первый эпизод подкаста можно послушать здесь.

Фото Instagram arzamas. academy


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Обреченное зодчество. Как уберечь деревянную Рязань от полного разрушения?

Обреченное зодчество. Как уберечь деревянную Рязань от полного разрушения?

Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 4 924
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 2
9:46, 17 января 2020 1 884
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:25, 13 января 2020 2 810
Директор Рязанского приборного завода покинет свою должность
13:43, 10 января 2020 1 553
Вечером в пятницу рязанцы увидят лунное затмение
12:19, 18 января 2020 1 383
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум