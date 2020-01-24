Рязанская семья стала героями подкаста «Перемотка»

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Семья Денискиных из Рязани стала героями нового сезона подкаста «Перемотка» — совместного проекта «Арзамаса» и «Медузы». Он содержит пять эпизодов, которые основаны на пленках из семейных архивов.
Каждая «Перемотка» — это человеческая история, их временной диапазон охватывает весь двадцатый век. В первом эпизоде использована запись 1974 года, на ней дедушка рязанца Дмитрия Денискина Петр Иванович произносит тост на своем 50-летнем юбилее.
Он рассказывает о своей жизни и отце, который «рано выбыл из семьи». Оказалось, что отца Петра репрессировали, а позже он погиб во время создания колхоза, который 20 лет спустя возглавил его сын. Также «Перемотка» повествует о том, как Дмитрий Денискин пытался добыть уголовное дело своего прадеда из архива ФСБ.
Первый эпизод подкаста можно послушать
Фото Instagram arzamas. academy
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