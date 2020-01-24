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12:06, 24 января 2020 160
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Рязанец до смерти забил мать своей девушки

Рязанец до смерти забил мать своей девушки

Рязанец до смерти забил мать своей сожительницы. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 28 ноября 2019 года. Известно, что 19-летний подозреваемый выпивал со своим знакомым и потерпевшей в квартире дома на улице Молодежной.

Во время застолья произошла ссора, во время которой молодой человек избил 50-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Материалы передали прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Фото с сайте СУ СКР


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