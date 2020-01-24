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Пьяный рязанец чуть не зарезал свою жену из-за невкусного ужина, сообщили на
В полицию обратилась 34-летняя рязанка, которая сообщила, что ее угрожает убить нетрезвый муж.
Оперативники выехали на место и выяснили, что супруги распивали спиртные напитки у себя дома. Через какое-то время между ними возник конфликт. Мужчина сообщил жене, что она невкусно готовит и не убирается в квартире.
После этого рязанец взял нож и попытался зарезать супругу.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
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