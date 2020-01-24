Группа Lumen приедет в Рязань с программой «Страх»

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Рок-группа Lumen продолжит свой тур и приедет в Рязань. 3 апреля музыканты представят в Deep club концертную программу «Страх».
Рязанцы услышат песни из нового мини-альбома «Культ пустоты», композиции из прошлых альбомов, а также представленную осенью 2019 года песню «Страх», которая вошла в саундтрек к комиксу «Бэтмен. Темные ночи. Металл».
Начало концерта в 20:00. Билеты уже в продаже, купить их можно в ресторане «5 Океан» (все категории), в магазине «Фанат» на улице Почтовой (танцпол), в магазине Fast Foot на Первомайском проспекте (танцпол), в магазине «Компакт» на улице Циолковского (танцпол). Также доступны
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