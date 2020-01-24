Гололед и сильный ветер. Прогноз погоды в Рязанской области на субботу

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В субботу, 25 января, в Рязанской области будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ночью и днем ожидаются небольшие осадки, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -3, +2 градуса, днем -2, +3 градуса.
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В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.