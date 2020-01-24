Дождь и снег. В выходные в Рязанской области ожидается до -2 градусов

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В выходные, 25 и 26 января, ожидается до -2 градусов. Об этом сообщил
В ночь на субботу, 25 января, синоптики пообещали до -1 градуса и небольшие осадки. Днем в этот день будет до +2 градусов, возможны дождь и снег.
Ночью в воскресенье похолодает до -2 градусов, небольшие осадки. Днем до нуля градусов, солнечная погода
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