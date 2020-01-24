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11:44, 24 января 2020 93
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ЦБ лишил лицензии банк, входящий в топ-200

ЦБ лишил лицензии банк, входящий в топ-200

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка (АО «НВКбанк»). Кредитная организация скрывала свое реальное финансовое положение. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора в пятницу, 24 января.

По данным ЦБ, НВКбанк регулярно занижал размер собственных резервов на возможные потери по ссудным задолженностям.

По величине активов кредитная организация занимает 179 место в банковской системе России.


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