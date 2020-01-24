ЦБ лишил лицензии банк, входящий в топ-200

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка (АО «НВКбанк»). Кредитная организация скрывала свое реальное финансовое положение. Информация об этом появилась на официальном
По данным ЦБ, НВКбанк регулярно занижал размер собственных резервов на возможные потери по ссудным задолженностям.
По величине активов кредитная организация занимает 179 место в банковской системе России.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.