Аварию с пассажирской маршруткой в Пронском районе устроила женщина на иномарке

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Фото: УМВД по Рязанской области
Аварию, которая произошла в четверг, 23 января, в Пронском районе, устроила 30-летняя женщина на Chrysler. Об этом сообщила
По предварительной информации, иномарка ехала в сторону Рязани. Женщина не справилась с управлением и врезалась в микроавтобус Mercedes-Benz под управлением 53-летнего мужчины, который вез 17 пассажиров в Скопин. От удара легковушка вылетела в кювет.
В результате ДТП водитель Chrysler и ее 26-летний пассажир
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