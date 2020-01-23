Житель Александро-Невского района чуть не убил брата в свой день рождения

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Житель села Просечье Александро-Невского во время празднования своего 20-летия чуть не убил старшего брата. Об этом сообщила
Мужчины поссорились во время застолья, когда стали выяснять, кто из них хозяин в доме. «Младший брат настаивал, что он главный, старший, по понятным причинам, с этим не соглашался», — говорится в сообщении.
Во время конфликта именинник схватил нож и приставил его к горлу 30-летнего мужчины. Это заметили родственники, которые и вызвали полицию.
В отношении дебошира возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.